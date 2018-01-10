Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Эксперты рассказали, как проще всего из России попасть в Египет

Эксперты рассказали, как проще всего из России попасть в Египет

Сегодня, 13:50
Менеджер по развитию и сервиса поиска и бронирования авиабилетов Skyscanner в России Дмитрий Хаванский рассказал, как быстро и удобно россияне смогут добраться до самых популярных египетских курортов – Хугарды и Шарм-эльШейха. На данный момент авиасообщение с этими территориями не налажено.

Эксперты рассказали, как проще всего из России попасть в Египет

 

Эксперт считает, что наиболее оптимальный вариант для российских туристов – воспользоваться стыковочным перелетом через Турцию. Бюджетные рейсы из Москвы с пересадкой в Стамбуле доступны по цене 15-20 тысяч с человека. Путь займет около 8-9 часов. Из Каира, куда прилетят самолеты, до Шарм-Эль-Шейха и Хугарды еще пять часов езды на автобусе. Можно воспользоваться и услугами местных авиаперевозчиков, но это выйдет значительно дороже.

По словам Хаванского, россияне значительно больше стали интересоваться отдыхом в Стране Пирамид. Спрос на египетские туры увеличился на 75%. Отмечается, что авиасообщение России с Египтом возобновилось 2 января по указу президента РФ Владимира Путина. Самолеты теперь будут летать в Каир. Прежде полет самолетов из РФ в Египет был запрещен из-за теракта 31 октября 2015 года. Тогда пострадал самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа». Он направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
Дарья Светозарова
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