Эксперты рассказали, как проще всего из России попасть в Египет

Менеджер по развитию и сервиса поиска и бронирования авиабилетов Skyscanner в России Дмитрий Хаванский рассказал, как быстро и удобно россияне смогут добраться до самых популярных египетских курортов – Хугарды и Шарм-эльШейха. На данный момент авиасообщение с этими территориями не налажено.

Дарья Светозарова

Эксперт считает, что наиболее оптимальный вариант для российских туристов – воспользоваться стыковочным перелетом через Турцию. Бюджетные рейсы из Москвы с пересадкой в Стамбуле доступны по цене 15-20 тысяч с человека. Путь займет около 8-9 часов. Из Каира, куда прилетят самолеты, до Шарм-Эль-Шейха и Хугарды еще пять часов езды на автобусе. Можно воспользоваться и услугами местных авиаперевозчиков, но это выйдет значительно дороже.По словам Хаванского, россияне значительно больше стали интересоваться отдыхом в Стране Пирамид. Спрос на египетские туры увеличился на 75%. Отмечается, что авиасообщение России с Египтом возобновилось 2 января по указу президента РФ Владимира Путина. Самолеты теперь будут летать в Каир. Прежде полет самолетов из РФ в Египет был запрещен из-за теракта 31 октября 2015 года. Тогда пострадал самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа». Он направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.