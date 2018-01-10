Сергей Семёнов рассказал, почему после выхода из тюрьмы не злится на Диану Шурыгину

31 января 2017 года вышел эфир «Пусть говорят», после которого девушка из Ульяновска Диана Шурыгина стала знаменитой. Некоторые СМИ сообщают, что её доход за участие в передачах на телевидении вырос до 10 миллионов рублей. Она рассказала, что Сергей Семёнов 1 апреля 2016 года изнасиловал её, когда она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Семёнову сначала дали 8 лет тюрьмы, потом срок сократили до 3,5 лет и 10 января утром он вышел на свободу. В своём первом интервью обвинённый в изнасиловании признался, что не держит зла на семью Шурыгиных.
«Прошло достаточно много времени, всё притупилось, вся злость эта. Держать злобу на таких людей бессмысленно… Я слышал, что она прославилась… Нет, не думаю, что я хотел бы с ними встретиться…Я бы не допустил бы, чтобы это произошло всё», - рассказал Сергей Семёнов. Он также посоветовал родителям Шурыгиной хорошо воспитать младшую дочь, чтобы не допускать таких же ошибок.