Сергей Семёнов рассказал, почему после выхода из тюрьмы не злится на Диану Шурыгину

Сергей Семёнов после выхода из тюрьмы дал первое своё интервью, в котором рассказал, что не держат зла на Диану Шурыгину и всю её семью. Общаться с окружением «жертвы изнасилования» он также не намерен.

Вещий Олег

31 января 2017 года вышел эфир «Пусть говорят», после которого девушка из Ульяновска Диана Шурыгина стала знаменитой. Некоторые СМИ сообщают, что её доход за участие в передачах на телевидении вырос до 10 миллионов рублей. Она рассказала, что Сергей Семёнов 1 апреля 2016 года изнасиловал её, когда она находилась в состоянии алкогольного опьянения.Семёнову сначала дали 8 лет тюрьмы, потом срок сократили до 3,5 лет и 10 января утром он вышел на свободу. В своём первом интервью обвинённый в изнасиловании признался, что не держит зла на семью Шурыгиных., - рассказал Сергей Семёнов. Он также посоветовал родителям Шурыгиной хорошо воспитать младшую дочь, чтобы не допускать таких же ошибок.