Обнародована причина смерти Михаила Державина

В данный момент неизвестны место и дата прощания с выдающимся деятелем искусства, одним из самых ярких актёров Московского театра сатиры Михаилом Державиным. Супруга Михаила Роксана Бабаян официально подтвердила данные о кончине известного актёра. Популярный певец Лев Лещенко заявил, что кончина столь великого актёра является невосполнимой утратой для всех его друзей, близких, а также для его фанатов.
Обнародована причина смерти Михаила ДержавинаСегодня, 10:40
В возрасте 88 лет скончался известный актёр кино и театра Леонид Броневой. Данные о кончине именитого актёра обнародовал Марк Варшавер, руководящий столичным
СМИ узнали об экстренной госпитализации известного актера Михаила Державина в Москве. Ему диагностировали несколько серьезных заболеваний.
Сегодня был доставлен в больницу популярный актер Михаил Державин. Роксана Бабаян, жена артиста, сообщила, что состояние здоровья её мужа в норме, но