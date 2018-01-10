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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Обнародована причина смерти Михаила Державина

Обнародована причина смерти Михаила Державина

Сегодня, 10:40
Известный советский и российский актёр театра и кино Михаил Державин ушёл из жизни в возрасте 81 года. Представитель Московского академического театра сатиры заявил о том, что причиной кончины популярного актёра стала весьма продолжительная болезнь.

Обнародована причина смерти Михаила Державина

 

В данный момент неизвестны место и дата прощания с выдающимся деятелем искусства, одним из самых ярких актёров Московского театра сатиры Михаилом Державиным. Супруга Михаила Роксана Бабаян официально подтвердила данные о кончине известного актёра. Популярный певец Лев Лещенко заявил, что кончина столь великого актёра является невосполнимой утратой для всех его друзей, близких, а также для его фанатов.
 
Вероятнее всего знаменитого актёра похоронят на Новодевичьевом кладбище, но близкий друг Державина уточнил, что этот вопрос окончательно не решен. 

Державин сыграл более 40 ролей в Московском академическом театре сатиры. Стоит отметить, особой любовью зрителей пользовались эстрадные выступления Державина, в которых ему ассистировал его коллега Александр Ширвиндт. Напомним, что Михаил Державин за всю свою карьеру поучаствовал в создании более чем 30 фильмов.
Александр Вест
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