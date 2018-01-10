Обнародована причина смерти Михаила Державина

Известный советский и российский актёр театра и кино Михаил Державин ушёл из жизни в возрасте 81 года. Представитель Московского академического театра сатиры заявил о том, что причиной кончины популярного актёра стала весьма продолжительная болезнь.

Вероятнее всего знаменитого актёра похоронят на Новодевичьевом кладбище, но близкий друг Державина уточнил, что этот вопрос окончательно не решен.





Александр Вест

В данный момент неизвестны место и дата прощания с выдающимся деятелем искусства, одним из самых ярких актёров Московского театра сатиры Михаилом Державиным. Супруга Михаила Роксана Бабаян официально подтвердила данные о кончине известного актёра. Популярный певец Лев Лещенко заявил, что кончина столь великого актёра является невосполнимой утратой для всех его друзей, близких, а также для его фанатов.Державин сыграл более 40 ролей в Московском академическом театре сатиры. Стоит отметить, особой любовью зрителей пользовались эстрадные выступления Державина, в которых ему ассистировал его коллега Александр Ширвиндт. Напомним, что Михаил Державин за всю свою карьеру поучаствовал в создании более чем 30 фильмов.