Детский омбудсмен Башкортостана пришла с голой попой на прием к губернатору

Милана Скоробогатова, занимающая должность уполномоченного по правам ребенка на территории республики Башкортостан, явилась на губернаторский прием с голыми ягодицами. Фото детского омбудсмена в слишком откровенном платье облетели социальные сети.

Милана Скоробогатова, занимающая пост детского омбудсмена на территории Башкортостана, пришла на прием губернатору в откровенном черном платье, которое обнажило верхнюю часть ее ягодиц. Пользователи Сети, куда попали скандальные фото со Скоробогатовой, восхищены внешним видом Скоробогатовой.

Отвечая на вопросы журналистов касательно своеобразного выбора наряда на такое важное мероприятие, детский омбудсмен сообщила, что на фото не она. Как выразилась политический деятель, такого не могло случиться, ведь это нее имидж и не ее стиль.Некоторые пользователи Сети ставят под сомнение подлинность откровенных фото, появившихся в Интернете, подозревая использование Photoshop.