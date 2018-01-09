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| | Детский омбудсмен Башкортостана пришла с голой попой на прием к губернатору

Детский омбудсмен Башкортостана пришла с голой попой на прием к губернатору

Вчера, 22:21
Милана Скоробогатова, занимающая должность уполномоченного по правам ребенка на территории республики Башкортостан, явилась на губернаторский прием с голыми ягодицами. Фото детского омбудсмена в слишком откровенном платье облетели социальные сети.

Детский омбудсмен Башкортостана пришла с голой попой на прием к губернатору

 

Милана Скоробогатова, занимающая пост детского омбудсмена на территории Башкортостана, пришла на прием губернатору в откровенном черном платье, которое обнажило верхнюю часть ее ягодиц. Пользователи Сети, куда попали скандальные фото со Скоробогатовой, восхищены внешним видом Скоробогатовой.

Детский омбудсмен Башкортостана пришла с голой попой на прием к губернатору

 

Отвечая на вопросы журналистов касательно своеобразного выбора наряда на такое важное мероприятие, детский омбудсмен сообщила, что на фото не она. Как выразилась политический деятель, такого не могло случиться, ведь это нее имидж и не ее стиль.

Некоторые пользователи Сети ставят под сомнение подлинность откровенных фото, появившихся в Интернете, подозревая использование Photoshop.
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