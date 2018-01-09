Определена лучшая российская реклама года

Эксперты опросили граждан с целью определения лучшей российской рекламы в 2017 году. Среди роликов первое место занял проект «Награждайте тех, кто не ищет наград», сделанный специалистами организаций SLAVA и Resonate Strategies для «Ферреро».

Домбровский Сергей

Максимальное количество простых людей и экспертов назвали эту работу лучшей. На второй позиции оказался ролик «Забугорище» для коммуникационной компании МТС, сделанный рекламным агентством BBDO. Тройку лидеров замыкает видео под названием «Как Касперский звук свиньи придумал», созданный организацией Great для студии «Лаборатория Касперского», занимающейся разработкой антивирусных программ.Самой лучшей digital-работой признали кампанию «Аэрофлот-тезка», его производством занялось агентство Smetana. Наиуспешнейшим рекламным проектом назвали «Фотографии сбываются» для S7 от Stereotactic. В номинации «Социальная реклама» победителем стала работа Read to me для фонда «Измени одну жизнь». Ее созданием занимались в организациях RODNYA и Young & Rubicam.