Осужденный за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов выходит на свободу

Сергей Семенов, осужденный за изнасилование скандально известной Дианы Шурыгиной, вскоре выйдет на свободу после пребывания в колонии общего режима чуть более года. Об условно-досрочном освобождении сообщила сестра осужденного Екатерина.

Виктория Озерова

История Дианы Шурыгиной стала одним из самых обсуждаемых событий прошедшего года. 1 апреля 2016 года в загородном доме Сергея Семенова состоялась вечеринка в честь его дня рождения, на котором виновник торжества якобы изнасиловал несовершеннолетнюю Диану. В итоге девушка стала героиней нескольких выпусков «Пусть говорят», а парень был осужден. Теперь история закончилась: Шурыгина вышла замуж, а Семенов готовится к выходу по условно-досрочному освобождению.Екатерина Семенова в соцсетях рассказала о скором освобождении брата. Она поблагодарила всех поддерживающих ее семью и выразила надежду, что Сергею продолжат помогать и после выхода на свободу, так как ему предстоит еще многое пройти.