Жительница Ростова заметила в небе множество светящихся НЛО

Жительница Ростова Светлана Галушко увидела в небе НЛО. Она заявила, что множество светящихся шариков парили в воздухе, после чего исчезли с виду.

Вещий Олег

Журналисты «ВладТайм» выяснили, что НЛО летал над Таганрогской улицей в Ростове. Очевидцем произошедшего стала Светлана Галушко, которая наблюдала в небе несколько светящихся объектов и смогла запечатлеть их. Некоторые горожане посчитали, что это китайские фонарики, хотя они обычно светятся жёлтым цветом.Большинство жителей Ростова пришли к выводу, что это шары с гелием и диодом внутри, которые становятся популярными в последнее время. Однако сама Галушко не посчитала такую теорию правильной и считает объект кораблём пришельцев.