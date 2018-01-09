Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Жительница Ростова заметила в небе множество светящихся НЛО

Жительница Ростова заметила в небе множество светящихся НЛО

Вчера, 20:06
Жительница Ростова Светлана Галушко увидела в небе НЛО. Она заявила, что множество светящихся шариков парили в воздухе, после чего исчезли с виду.

Жительница Ростова заметила в небе множество светящихся НЛО

 

Журналисты «ВладТайм» выяснили, что НЛО летал над Таганрогской улицей в Ростове. Очевидцем произошедшего стала Светлана Галушко, которая наблюдала в небе несколько светящихся объектов и смогла запечатлеть их. Некоторые горожане посчитали, что это китайские фонарики, хотя они обычно светятся жёлтым цветом.

Большинство жителей Ростова пришли к выводу, что это шары с гелием и диодом внутри, которые становятся популярными в последнее время. Однако сама Галушко не посчитала такую теорию правильной и считает объект кораблём пришельцев.
Вещий Олег
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