ВЦИОМ: Более 70 процентов россиян положительно характеризируют ситуацию в стране

Всероссийский центр общественного мнения провел опрос среди жителей РФ. Три четверти респондентов считают, что ситуацию в стране можно назвать положительной, а более 80 процентов оценили свое жизненное положение как «хорошее».

Виктория Озерова

ВЦИОМ обнародовал результаты нового исследования. Анкетирование было проведено в последнем месяце предыдущего года, россиянам предложили подвести итоги. Опрос имел три блока и несколько оценочных суждений на выбор. Ситуацию в стране как положительную оценили более 70 процентов опрошенных. Также россияне не жалуются на личную жизнь: все хорошо у 83 процентов респондентов. Эксперты наблюдают восходящую тенденцию в позитивном настрое россиян: в 2017 году показатель увеличился на 17 пунктов.Разделились мнения россиян лишь в вопросе о том, прошли ли тяжелые времена для РФ. 34 процента уверены, что трудности миновали, 37 – уверены, что их предстоит еще пройти, а 20 – думают, что нынешнее время самое тяжелое.