Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | ВЦИОМ: Более 70 процентов россиян положительно характеризируют ситуацию в стране

ВЦИОМ: Более 70 процентов россиян положительно характеризируют ситуацию в стране

Вчера, 18:28
Всероссийский центр общественного мнения провел опрос среди жителей РФ. Три четверти респондентов считают, что ситуацию в стране можно назвать положительной, а более 80 процентов оценили свое жизненное положение как «хорошее».

ВЦИОМ: Более 70 процентов россиян положительно характеризируют ситуацию в стране

 

ВЦИОМ обнародовал результаты нового исследования. Анкетирование было проведено в последнем месяце предыдущего года, россиянам предложили подвести итоги. Опрос имел три блока и несколько оценочных суждений на выбор. Ситуацию в стране как положительную оценили более 70 процентов опрошенных. Также россияне не жалуются на личную жизнь: все хорошо у 83 процентов респондентов. Эксперты наблюдают восходящую тенденцию в позитивном настрое россиян: в 2017 году показатель увеличился на 17 пунктов.

Разделились мнения россиян лишь в вопросе о том, прошли ли тяжелые времена для РФ. 34 процента уверены, что трудности миновали, 37 – уверены, что их предстоит еще пройти, а 20 – думают, что нынешнее время самое тяжелое.
Виктория Озерова
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