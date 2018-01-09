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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | ФАС не станет возбуждать дело против "Яндекс.Такси" по жалобе Gett

ФАС не станет возбуждать дело против "Яндекс.Такси" по жалобе Gett

Вчера, 17:45
В ФАС, Федеральной антимонопольной службе, решили не возбуждать дело против "Яндекс.Такси" по ранее поступившей жалобе Gett. Об этом сообщила Елена Заева, глава пресс-службы ведомства.

ФАС не станет возбуждать дело против "Яндекс.Такси" по жалобе Gett

 

Опасения сервиса пассажирских перевозок Gett насчёт конкурента не подтвердились. В октябре 2017 компания обвинила агрегатор "Яндекс.Такси" в слежке за мобильными приложениями по вызову такси. Это якобы производили с помощью скрытых функций приложения от "Яндекс", чтобы узнавать стоимость поездок Gett и снижать цену собственных, переманивая клиентов.

Собственное исследование обвинителей показало - если на устройстве клиента установлены приложения обоих сервисов, то поездки от "Яндекс.Такси" в 60% ситуаций дешевле, чем услуги Gett. В ответ "Яндекс.Такси" отметило, что обвинение не имеет смысла - стоимость поездки зависит от дорожной ситуации, маршрута и количества свободных автомобилей в парке.
Яна Татьянина
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