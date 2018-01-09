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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | На Сахалине из снежного плена вызволили 40 автомобилей

На Сахалине из снежного плена вызволили 40 автомобилей

Вчера, 17:20
Из-за масштабного снежного циклона, который распространился на весь Сахалин и замёл всё снегом, движение в городе полностью парализовало.

На Сахалине из снежного плена вызволили 40 автомобилей

 

По последним данным снегоуборочная техника с помощью МЧС смогла вызволить из снежного заточения более 40 легковых автомобилей. Весь регион патрулируется спасательными службами на земле и несколькими вертолётами с воздуха, для того, чтобы была возможность направить рабочие группы на ликвидацию последствий оставленных природой.

12 единиц тяжёлой снегоуборочной техники и более 400 сотрудников коммунальных служб стараются бороться с последствиями снежной бури, чтобы как можно быстрее восстановить парализованное движение.
Валерия Голицына
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