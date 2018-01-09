На Сахалине из снежного плена вызволили 40 автомобилей

Из-за масштабного снежного циклона, который распространился на весь Сахалин и замёл всё снегом, движение в городе полностью парализовало.

Валерия Голицына

По последним данным снегоуборочная техника с помощью МЧС смогла вызволить из снежного заточения более 40 легковых автомобилей. Весь регион патрулируется спасательными службами на земле и несколькими вертолётами с воздуха, для того, чтобы была возможность направить рабочие группы на ликвидацию последствий оставленных природой.12 единиц тяжёлой снегоуборочной техники и более 400 сотрудников коммунальных служб стараются бороться с последствиями снежной бури, чтобы как можно быстрее восстановить парализованное движение.