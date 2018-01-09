Житель Владикавказа разбудил спящего на капоте авто голубя

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен спящий на капоте автомобиля голубь. Первого января житель Владикавказа разбудил дремавшую на машине птицу.

Домбровский Сергей

Сначала мужчина пытался воздействовать на голубя словами, назвав его братом. Не достигнув желаемого гражданин дотронулся до спящей птицы, она моментально отреагировала на прикосновение и взлетела. До этого голубь мирно спал, уткнувшись головой в капот. В Instagram пользователи начали активно обсуждать данную публикацию. Одни предположили, что пернатый вместе с товарищами весело отметил Новый год. Другие назвали виновниками случившегося людей, которые напоили птицу. Третьи рекомендовали обращать внимание на себя, ведь многие мужчины после праздника находятся в подобном состоянии еще как минимум неделю.Публикация со спящим голубем стала настоящим хитом в социальных сетях. В Instagram ролик набрал более 83 тысяч отметок «Нравится». Выложили материал и на видеохостинг YouTube. Там ролик за неделю получил почти три тысячи просмотров.