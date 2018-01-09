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| | Мэрия Москвы решила снести хрущёвки для улучшения криминогенной ситуации

Мэрия Москвы решила снести хрущёвки для улучшения криминогенной ситуации

Сегодня, 14:00
В мэрии Москвы было принято решение о сносе пятиэтажных домов в наиболее криминальных районах города. Это будет сделано для того, чтобы улучшить общую криминогенную ситуацию в столице.

Мэрия Москвы решила снести хрущёвки для улучшения криминогенной ситуации

 

Представители московской мэрии заявили, что жители пятиэтажных бюджетных домов намного чаще других совершают преступления. Это может быть связано с доступностью жилья в подобных домах. Невысокие цены привлекают алкоголиков, наркоманов и преступников. Такие дома имеют большинство жителей с низким социальным статусом.

Так как хрущёвки уже не подлежат капитальному ремонту, власти решили снести эти постройки в самых криминальных районах. Больше всего зафиксировано преступлений в Восточном округе Москвы. Именно в нем и будет уничтожено больше всего сооружений, точнее более 1 тысячи домов.

Жителей разрушенных зданий будут переселять в другие дома и районы. Этим можно будет стабилизировать криминогенную ситуацию. Ведь большинство всегда подавляет меньшинство. Если в доме будет больше культурных и правопослушных жителей, то и количество преступлений тоже должно упасть.

Кроме этого, важным фактором, влияющим на криминальную обстановку в столице является освещенность улиц. В мэрии осознают эту проблему и пытаются найти методы ее решения.
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