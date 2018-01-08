Житель Массачусетса снял на видео замерзший Атлантический океан

Житель штата Массачусетс, США, снял интересное видео. На кадрах запечатлен замерзший Атлантический океан.

Виктория Озерова

В видеохостинге Youtube появился новый уникальный ролик. Райан Кэнти из Массачусетса запечатлел замерзшую за ночь стихию. Воды океана у берегов американского штата из-за непогоды превратились в лед. На момент съемок температура упала до -20 градусов, хотя обычно данный показатель в зимнее время не опускается ниже -8. Также пользователь снял происходящее при помощи дрона. Видео засвидетельствовало тот факт, что лед сковал почти весь пляж у берегов штата.За сутки ролик Райана Кэнти просмотрели более 600 тысяч человек, многие оставили комментарии. Некоторые связали аномальное явление с президентством Дональда Трампа. Также нашлись те, кто увидел схожести с культовым сериалом «Игра престолов». Комментаторы отметили, что жителям Массачусетса следует ожидать прихода короля Ночи.