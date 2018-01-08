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| | Жители Воронежа обрадовались яркому солнцу, словно дети

Жители Воронежа обрадовались яркому солнцу, словно дети

Сегодня, 13:56
Жители Воронежа увидели ясное солнышко, после долгих пасмурных дней, и начали публиковать фотографии в соцсетях.

Жители Воронежа обрадовались яркому солнцу, словно дети 


Долгое время Воронеж был погружен в пасмурную, холодную погоду. Очень часто шли дожди или мел снег. А сегодня, 8 января, небо прояснилось и засветило яркое солнце, словно сделало подарок всем жителям города. Такому событию воронежцы обрадовались, словно дети. В социальных сетях появилось множество снимков солнечного города.
 
Пользователи призвали горожан выйти на прогулку, поскольку в скором времени солнечная погода может смениться на пасмурную, да еще и отягощенную холодным ветром.

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