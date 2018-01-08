Жители Воронежа обрадовались яркому солнцу, словно дети 

Долгое время Воронеж был погружен в пасмурную, холодную погоду. Очень часто шли дожди или мел снег. А сегодня, 8 января, небо прояснилось и засветило яркое солнце, словно сделало подарок всем жителям города. Такому событию воронежцы обрадовались, словно дети. В социальных сетях появилось множество снимков солнечного города.
Жители Воронежа обрадовались яркому солнцу, словно детиСегодня, 13:56
Долгое время Воронеж был погружен в пасмурную, холодную погоду. Очень часто шли дожди или мел снег. А сегодня, 8 января, небо прояснилось и засветило яркое солнце, словно сделало подарок всем жителям города. Такому событию воронежцы обрадовались, словно дети. В социальных сетях появилось множество снимков солнечного города.
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