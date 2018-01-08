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| | С 10 января движение на улицах в центре Москвы временно ограничат

С 10 января движение на улицах в центре Москвы временно ограничат

Сегодня, 12:05
С 10 января движение на улицах в центре Москвы временно ограничат. Причина данного затруднения, которое носит временный характер, заключается в необходимости проведения ремонтных работ в центре столицы. Более подробная информация находится в общем доступе на официальном сайте московской мэрии.

Согласно официальным данным, ограничение движение продлится с 10 января по 20 февраля, однако затем должен пройти второй этап работ, которые уложатся в период с 25 марта по 1 июня.

Ограничения в движении транспорта будут введены на двух полосах Второй Брестской улице, а также на аналогичном количестве полос, проходящих по улицам Васильевской и Юлиуса Фучика. Представители власти опубликовали свои официальные извинения за доставленные неудобства, обращаясь к водителям с просьбой планировать свои передвижения заранее и составлять удобный маршрут.
Пойда Анна
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