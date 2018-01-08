Сточетырехлетняя американка раскрыла "секрет долголетия" 

Тереза Роули из штата Мичиган, США, которой исполнилось 104 года, рассказала свой «секрет долголетия».





1 января этого года Тереза Роуз отпраздновала свой 104-й день рождения и чувствует себя очень бодро и хорошо. Она дала интервью, в котором рассказала, как же ей удалось прожить так долго. Роуз каждый день употребляет диетическую колу - пьет по одной баночке в день. Американская бабушка считает, что только благодаря этому напитку она пережила век.Диетическая кола, по мнению профессоров, не сможет продлить человеку жизнь. Ингредиенты этого напитка, если его употреблять сильно часто, могут вызвать ожирение или сахарный диабет. Продолжительность жизни во многом зависит от генетики, экологии и физических нагрузок.