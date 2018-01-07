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| | Половина ЖД-вокзалов России обзаведутся сетью Wi-Fi

Половина ЖД-вокзалов России обзаведутся сетью Wi-Fi

Вчера, 20:21
До конца 2018 года половина ЖД-вокзалов России обзаведутся сетью Wi-Fi. Об этом проинформировало общественность ОАО «РЖД».

Половина ЖД-вокзалов России обзаведутся сетью Wi-Fi

 

Отметим, что программа по оснащению железнодорожных вокзалов России беспроводной сетью доступа к интернету воплощается в жизнь с сентября 2015 года. В начале прошлого года такие сети появились на ста вокзалах. Для того, чтоб пассажир воспользовался такой услугой, ему нужно только один раз пройти авторизацию. После этого устройство будет постоянно автоматически подключаться к сети на любом вокзале, который оснащен такой услугой.

В ведомстве проинформировали, что, вероятнее всего, к концу нынешнего года сетью Wi-Fi обзаведутся 160 вокзалов государства. Самое большое количество пользователей, которым нужна такая услуга на вокзале, зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах.
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