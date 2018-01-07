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| | В Волгоградском казачьем театре прошла детская елка

В Волгоградском казачьем театре прошла детская елка

Вчера, 19:51
Рождественская казачья елка состоялась в Волгограде. Провели мероприятие на территории казачьего театра.

В Волгоградском казачьем театре прошла детская елка

 

Сегодня было многолюдно в волгоградском культурном учреждении, на елку пришли 145 юных жителей города. Для театра проведение казачьих елок довольно давняя традиция. Дети из казачьих семей вместе зажигали лесную красавицу, водили вокруг нее хороводы, а также включились в новогодний квест. По ходу праздника прозвучали старинные песни, главными персонажами которых стали Дед Мороз и Снегурочка.

Далее дети получили возможность увидеть спектакль, который поставили актеры театра. После этого к юным жителям города обратился со словами благословления духовный наставник волгоградских казаков протоиерей Олег.
Никита Готский
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