В Волгоградском казачьем театре прошла детская елка

Рождественская казачья елка состоялась в Волгограде. Провели мероприятие на территории казачьего театра.

Никита Готский

Сегодня было многолюдно в волгоградском культурном учреждении, на елку пришли 145 юных жителей города. Для театра проведение казачьих елок довольно давняя традиция. Дети из казачьих семей вместе зажигали лесную красавицу, водили вокруг нее хороводы, а также включились в новогодний квест. По ходу праздника прозвучали старинные песни, главными персонажами которых стали Дед Мороз и Снегурочка.Далее дети получили возможность увидеть спектакль, который поставили актеры театра. После этого к юным жителям города обратился со словами благословления духовный наставник волгоградских казаков протоиерей Олег.