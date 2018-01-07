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| | Население Набережных Челнов обсуждает странную вспышку в ночном небе

Население Набережных Челнов обсуждает странную вспышку в ночном небе

Вчера, 19:23
Жители Набережных Челнов обговаривают странную вспышку в небе.Таинственное явление произошло сегодня ночью.

Население Набережных Челнов обсуждает странную вспышку в ночном небе

 

Как сообщили свидетели вспышки в соцсетях, небесные просторы озарил яркий голубой свет от одного края горизонта до другого, после этого по поверхности земли прошла вибрация. Некоторые предполагают, что недалеко рухнул метеорит. Очевидцы рассказали, что неизвестную вспышку заметили в небе около половины первого ночи 7 января. Она была ярко-голубого цвета.

Подобное явление в прошедшем году увидели жители столицы Татарстана Казани, и тоже в виде вспышки голубого цвета. В то время свидетели необычного происшествия предполагали, что это могло быть замыкание электричества, а также зимняя гроза или нашествие представителей внеземных цивилизаций.
Никита Готский
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