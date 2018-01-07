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| | Патриарх Кирилл померился бедностью с бездомными

Патриарх Кирилл померился бедностью с бездомными

Вчера, 17:47
Патриарх Кирилл пообедал в "Ангаре спасения" - центре соцпомощи бездомным, и поздравил их с Рождеством. Он рассказал о временах, когда был беден.

Патриарх Кирилл померился бедностью с бездомными

 

Глава РПЦ проверил душевые, склад и парикмахерскую "Ангара спасения", и подарил бездомным пакеты с едой, бельём и средствами гигиены. В ответ ему преподнесли резную икону Казанской Богоматери.

Силами РПЦ стол накрыли оливье, копчёностями, печёным картофелем и курицей. За трапезой патриарх пообщался с подопечными приюта и признался, что его детство прошло в бедности - 5 человек делили коммунальную комнату. Уйдя из дома в 15 лет, будущий церковник работал за мизерную зарплату, получая в день менее рубля. Патриарх пообещал, что церковь поможет нуждающимся, и пожелал им преодолеть тяжёлое положение. Он отметил, что каждый приход должен оказывать соцпомощь если не бездомным, то малоимущим.

"Ангар спасения" - единственный в Москве центр, помогающий бездомным юридически, а также пищей, кровом, медпомощью и тёплыми вещами. За 4 года центр посетило 40000 человек.
Яна Татьянина
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