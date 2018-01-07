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| | Ростовчанка задалась вопросом: Как доверять мужикам после измены

Ростовчанка задалась вопросом: Как доверять мужикам после измены

Вчера, 19:35
Очень часто женщины становятся жертвами измен своих мужей. Большинство из них догадывается об этом, но продолжает закрывать глаза. Страх за разрушенную семью, за моральные чувства детей — это лишь малая доля переживаний жен, узнавших об измене мужа.

Ростовчанка задалась вопросом: Как доверять мужикам после измены


Жительница Ростова в паблике «Подслушано» поделилась свой семейной драмой: "Я прямо в шоке сейчас нахожусь) Нашла у мужа в телефоне сайты и переписки с проститутками. Да-да, именно теми, которых снимают за деньги. И много переписок на сайтах знакомств, их просто много. Знаете, так смешно сейчас, ведь этот человек был для меня идеалом, вел себя всегда так правильно и осуждал других, а оказалось - он всего лишь лгун и кобель, которого интересует только секс. Вот и как доверять мужикам, как верить в любовь? У нас ребенок, мы начали строить дом. Спускать это все в унитаз? Или просто жить для себя, завести себе любовника и жить ради ребенка? Муж работает вахтой. 15/15, изменяет и ведет эти переписки именно пока не дома".


Стоит ли осуждать мужчину, имеет ли вообще кто-то право судить — тяжело сказать. Однако как потом жить с этим близким людям — вопрос, на который нет ответа.
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