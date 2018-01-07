Ростовчанка задалась вопросом: Как доверять мужикам после измены

Очень часто женщины становятся жертвами измен своих мужей. Большинство из них догадывается об этом, но продолжает закрывать глаза. Страх за разрушенную семью, за моральные чувства детей — это лишь малая доля переживаний жен, узнавших об измене мужа.









Жительница Ростова в паблике «Подслушано» поделилась свой семейной драмой: "Я прямо в шоке сейчас нахожусь) Нашла у мужа в телефоне сайты и переписки с проститутками. Да-да, именно теми, которых снимают за деньги. И много переписок на сайтах знакомств, их просто много. Знаете, так смешно сейчас, ведь этот человек был для меня идеалом, вел себя всегда так правильно и осуждал других, а оказалось - он всего лишь лгун и кобель, которого интересует только секс. Вот и как доверять мужикам, как верить в любовь? У нас ребенок, мы начали строить дом. Спускать это все в унитаз? Или просто жить для себя, завести себе любовника и жить ради ребенка? Муж работает вахтой. 15/15, изменяет и ведет эти переписки именно пока не дома".

Стоит ли осуждать мужчину, имеет ли вообще кто-то право судить — тяжело сказать. Однако как потом жить с этим близким людям — вопрос, на который нет ответа.