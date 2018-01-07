Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством космонавтов МКС

Патриарх Кирилл в Рождество пообщался с космонавтами МКС. Сеанс видеосвязи прошел в Храме Христа Спасителя.

Никита Готский

Кирилл поздравил экипаж станции с наступившим Рождеством. В настоящее время на борту МКС находятся Антон Шкаллеров и Александр Мисуркин из РФ, а также представители США Джозеф Акаба, Скотт Тингл, Марк Ванде Хай и японец Корисагэ Канаи.Обращаясь к российским космонавтам, патриарх отметил, что Рождество является праздником, который исполнен многими смыслами, он греет людские души и настраивает их на доброту. Кирилл добавил, что Шкаллеров и Мисуркин являются российскими героями, они делают великое дело на орбите. Священник подчеркнул, что космонавты проводят напряженную работу, связанную с трудностями, затратами, духовной и физической энергией, а также немалой отдачей.Космонавты, в свою очередь, поблагодарили патриарха за его поздравление, назвав его приятные слова авансом. Они также поздравили Кирилла с Рождеством, пожелав ему терпения и сил в своей деятельности.