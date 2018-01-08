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| | Аналитики рассуждали, как изменится цена на жилье в 2018 году

Аналитики рассуждали, как изменится цена на жилье в 2018 году

Сегодня, 02:30
Эксперты рассуждали, как увеличится цена недвижимости в России в 2018 году. По их мнению, стоимость жилья только будет расти.

Аналитики рассуждали, как изменится цена на жилье в 2018 году

 

По результатам третьего квартала минувшего года стоимость нового жилья возросла на 5,8% в сравнении с этим же периодом 2016 года. Средняя стоимость за один "квадрат" составляет 53,4 тысячи рублей.

Дабы человек имел возможность купить себе квартиру на первичном рынке, ему необходимо израсходовать весь доход за 2,7 года беспрерывной работы. Далеко не многие люди могут себе это позволить.

Также стоит отметить, что анализ рынка вторичной недвижимости демонстрирует более положительную ситуацию. Цена неновых квартир продожает сокращаться. Специалисты заявили, что такая ситуация происходит по причине малого спроса на жилье в новостройках и "ззатовариванием" рынка во многих областях государства.
Никита Готский
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