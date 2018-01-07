В Воронеже возвели ёлку из хлеба

Во время акции, все желающие посетители могли взять хлеб в фирменном магазине пекарни совершенно бесплатно. Однако сама ёлочка была сделана из вторичного сырья и субпродуктов переработки на пекарне, и в употребление абсолютно не годится. «ЭкоХлеб» раздавали хлебобулочные изделия бесплатно на Новый год. Также эта акция повторится на Рождество.
Жители Воронежа и посетители рынка одобрительно отнеслись к подобной инициативе. Напомним, что не так давно был опубликован рейтинг самых уродливых ёлочек России.