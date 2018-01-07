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| | В Воронеже возвели ёлку из хлеба

В Воронеже возвели ёлку из хлеба

Вчера, 22:40
На одном из продуктовых рынков Воронежа построили ёлку из багетов и украсили её игрушками. Такая конструкция была возведена для привлечения внимания к акции, проводимой компанией «ЭкоХлеб».

В Воронеже возвели ёлку из хлеба

 

Во время акции, все желающие посетители могли взять хлеб в фирменном магазине пекарни совершенно бесплатно. Однако сама ёлочка была сделана из вторичного сырья и субпродуктов переработки на пекарне, и в употребление абсолютно не годится. «ЭкоХлеб» раздавали хлебобулочные изделия бесплатно на Новый год. Также эта акция повторится на Рождество.

Жители Воронежа и посетители рынка одобрительно отнеслись к подобной инициативе. Напомним, что не так давно был опубликован рейтинг самых уродливых ёлочек России.
Валерия Голицына
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