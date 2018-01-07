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| | Московский патриарх призвал чиновников к сокращению бедных в России

Московский патриарх призвал чиновников к сокращению бедных в России

Сегодня, 14:14
Патриарх Кирилл призвал депутатов Госдумы и чиновников к сокращению коридора между богатыми и бедными.

Московский патриарх призвал чиновников к сокращению бедных в России

 

Лицо православной церкви России отметил, что хотя богатые и бедные будут всегда, но он стремится к тому, чтобы бедность не была порогом человеческого выживания в стране. Патриарх призвал правительство на законодательном уровне заняться такой важной проблемой и воззвал к их совести.

Также патриарх Кирилл отметил, что сокращение пропасти между зажиточным слоем общества и нищими станет прекрасным фундаментом для прекращения всех общественных распрей, которые угрожают целостности государства в целом. Сегодня днём Кирилл посетит бездомных, которые нашли приют в «Ангаре спасения» в Москве.
Валерия Голицына
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