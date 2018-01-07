Московский патриарх призвал чиновников к сокращению бедных в России

Патриарх Кирилл призвал депутатов Госдумы и чиновников к сокращению коридора между богатыми и бедными.

Валерия Голицына

Лицо православной церкви России отметил, что хотя богатые и бедные будут всегда, но он стремится к тому, чтобы бедность не была порогом человеческого выживания в стране. Патриарх призвал правительство на законодательном уровне заняться такой важной проблемой и воззвал к их совести.Также патриарх Кирилл отметил, что сокращение пропасти между зажиточным слоем общества и нищими станет прекрасным фундаментом для прекращения всех общественных распрей, которые угрожают целостности государства в целом. Сегодня днём Кирилл посетит бездомных, которые нашли приют в «Ангаре спасения» в Москве.