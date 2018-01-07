Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | Голая девушка из Самары поздравила пользователей с Рождеством

Голая девушка из Самары поздравила пользователей с Рождеством

Сегодня, 13:23
Instagram-модель Юлия Бездарь, которая славится своей любовью к «раздетым» фотографиям, в очередной раз порадовала пользователей своими снимками.

Голая девушка из Самары поздравила пользователей с Рождеством

 

В этот раз девушка разделась для поздравления поклонников с Рождеством. Юлия почти полностью обнажённая сидит перед зеркалом, на фоне праздничного антуража прикрывая грудь руками. Девушка подписала фото поздравлениями с Рождеством, а также отметила, что она встречает Рождество под треск камина и зажжённые свечи.

Юлия Бездарь, настоящая фамилия Железнова, самарская инстаграм-дива и позиционирует себя, как фотограф. У девушки есть собственный сайт, на котором она демонстрирует портфолио со своими работами, обращая внимание потенциальных клиентов на уникальность её стиля. Юлия замужем, однако, это не останавливает её о ведения своего профиля Instagram, в достаточно откровенных мотивах.
Валерия Голицына
Новости по теме
Пермская «Анджелина Джоли» поздравила с Рождеством откровенным фото
Пермская «Анджелина Джоли» поздравила с Рождеством откровенным фото

Модель Галинка Миргаева, заслужившая в Сети титул «Русская Анджелина Джоли», в честь Рождества выложила откровенный фотоснимок. Под фото с поздравлениями

Российская фигуристка Юлия Липницкая пропала без вести
Российская фигуристка Юлия Липницкая пропала без вести

Российская фигуристка 18-летняя Юлия Липницкая заставила в серьёз забеспокоится своих поклонников тем, что пропала без вести из всех социальных сетей.

Дубцова поздравила своих поклонников с Рождеством
Дубцова поздравила своих поклонников с Рождеством

Ирина Дубцова в Instagram поздравила своих поклонников с Рождеством. Правда, поздравительный снимок вышел немного грустным.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости