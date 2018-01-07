Голая девушка из Самары поздравила пользователей с Рождеством

Instagram-модель Юлия Бездарь, которая славится своей любовью к «раздетым» фотографиям, в очередной раз порадовала пользователей своими снимками.

Валерия Голицына

В этот раз девушка разделась для поздравления поклонников с Рождеством. Юлия почти полностью обнажённая сидит перед зеркалом, на фоне праздничного антуража прикрывая грудь руками. Девушка подписала фото поздравлениями с Рождеством, а также отметила, что она встречает Рождество под треск камина и зажжённые свечи.Юлия Бездарь, настоящая фамилия Железнова, самарская инстаграм-дива и позиционирует себя, как фотограф. У девушки есть собственный сайт, на котором она демонстрирует портфолио со своими работами, обращая внимание потенциальных клиентов на уникальность её стиля. Юлия замужем, однако, это не останавливает её о ведения своего профиля Instagram, в достаточно откровенных мотивах.