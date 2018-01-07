Сотрудники ГИБДД сняли видеоролик об опасности вождения в нетрезвом виде

В данном проекте приняли участие сотрудники творческого объединения «Кадр» и ГИБДД, приложившие максимум усилий, тем самым надеясь сократить количество ДТП, происходящих по вине пьяных водителей. В настоящее время видеоролик находится в общем доступе на YouTube.

Пойда Анна

Согласно сюжету ролика, молодой мужчина пренебрег правилами дорожного движения и по завершению корпоратива сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, однако ответственные работники постовой службы приходят на помощь водителю, предотвратив вероятную аварию, которая могла унести жизнь главного героя и других людей.