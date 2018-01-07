Сотрудники ГИБДД сняли видеоролик об опасности вождения в нетрезвом виде

Согласно сюжету ролика, молодой мужчина пренебрег правилами дорожного движения и по завершению корпоратива сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, однако ответственные работники постовой службы приходят на помощь водителю, предотвратив вероятную аварию, которая могла унести жизнь главного героя и других людей.
Сотрудники ГИБДД сняли видеоролик об опасности вождения в нетрезвом видеСегодня, 13:14
В субботу сотрудники ГИБДД в Омске провели рейд «Ночной город». За сутки правоохранителям удалось задержать 29 водителей, которые управляли транспортом в
В Ростовской области за выходные дни работники ГИБДД раскрыли 114 случаев вождения машин в нетрезвом состоянии.
Очень часто на дорогах случаются аварии по вине пьяных водителей. Вот так вчера, 15 октября, безответственный мужчина сел за руль своего