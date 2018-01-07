Россия спасла христиан от истребления в Сирии – Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси дал традиционное интервью в честь Рождества Христова. В беседе с журналистами глава РПЦ затронул и вопрос участия России в войне в Сирии.

Дарья Светозарова

Патриарх подчеркнул, что в Сирии российские военные не только боролись с глобализацией терроризма и помогали стабилизировать политическую ситуацию, но и защищали религиозное меньшинство, которым в САР являются христиане. По словам постоянного члена Священного синода, без участия России сирийским христианам грозило полное истребление. Патриарх напомнил, что произошло в Ираке после свержения Саддама Хуссейна и его режима. Исламисты тогда усилили свое влияние и активность и ничего христианского в Ираке практически не осталось. Священнослужитель вспомнил, что во времена правления Хуссейна даже в Мосуле существовали древние христианские храмы. Патриарх признался, что радовался тому, как сосуществуют две мировые религии. Теперь 85% христианских святынь в России разрушены, а верующие или истреблены или изгнаны из Ирака. Глава РПЦ сообщил о том, что две христианские конфессии – католическая и православная – по взаимному и давнему соглашению оказывают гуманитарную помощь сирийским христианам.Патриарх Московский и Всея Руси также сообщил, когда человечеству ждать конца света. По его словам, это случится в тот час, когда добро и зло будут приравнены друг другу. Тогда человечество самоуничтожится. Он прибавил, что процесс самоуничтожения уже запущен.