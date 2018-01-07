В России мужчина из ружья подбил корабль пришельцев

В России в начале января мужчина подстрелил НЛО. Он показал вольфрамовый диск, аналог которого был обнаружен ранее в шахте Заринска.

Вещий Олег

Мужчина акцентировал внимание на том, что, выйдя ночью на улицу, он обнаружил странный объект в небе. Выяснилось, что летающим телом спиральной формы являлся корабль пришельцев. По крайней мере, к таким выводам пришёл сам мужчина и его близкие родственники. Считая, что корабль может угрожать его семье, мужчина достал ружьё и начал стрелять. В результате отбился кусочек НЛО, который упал на землю. Летающий объект, как позже выяснилось, имеет вольфрамовое покрытие.Аналогичное в декабре 2017 года обнаружили шахтёры Заринска. Теперь же, инцидент произошёл в Ростове. Как полагают уфологи, благодаря таким находкам можно составить карту вторжения пришельцев в России, и, предварительно, следующим местом будет Московская область, но соответствующие предположения пока что не были подтверждены учёными.