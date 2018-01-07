Пенсионный Фонд России создал новый вид пенсии

В России ввели новый вид пенсии - социальная пенсия детям-подкидышам, информация о родителях которых неизвестна.





Деткам, которые остались брошенные своими «горе-родителями» в родильных домах или в детских домах, в этом году будут платить пенсию. Детки сироты, у которых умерли родители, такую пенсию уже получают. Теперь обиженны не будут и брошенные дети. Пенсию назначили в размере 10 тысяч 68 рублей в месяц, приобретать смогут до 18 лет. Если же ребенок никуда не сможет пойти учится, то до 23 лет. Пенсия будет перечисляться на счета детей, распоряжаться деньгами смогут опекуны.Напомним, что с заработных плат граждан России каждый месяц удерживается 6% денег, которые и идут на такие вот пенсии.