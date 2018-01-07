Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | Жительница Ростова боится растратить подарок Деда Мороза

Жительница Ростова боится растратить подарок Деда Мороза

Сегодня, 11:59
В городе Ростове жительница панически боится разменивать тысячную купюру рублей, подаренную ей Дедом Морозом.

Жительница Ростова боится растратить подарок Деда Мороза

 

Эту историю, которая произошла с ней, поведала нам, продавец супермаркета «Магнит» в городе Ростов. На рабочем месте к девушке продавцу подошел мужчина средних лет сомнительной внешности, который чрезмерно употребляет алкоголь, и в качестве поздравления на Новый год, подарил ей тысячу рублей. Девушка брать не хотела, но тот настоял. Представился Дедом Морозом. Так может быть, на самом деле чудеса существуют. Вот, и работница супермаркета задумалась об этом, вдруг эти деньги волшебные, и теперь боится их тратить.

Итог напрашивается сам, не стоит людей судить только по их внешности, а стоит судить по чистоте души.
Новости по теме
Николай Расторгуев опубликовал фото с Дедом Морозом из детства
Николай Расторгуев опубликовал фото с Дедом Морозом из детства

Известный отечественный певец Николай Расторгуев порадовал своих поклонников новогодней фотографией, на которой он изображен вместе с фигуркой Деда Мороза,

Дочь Укупника встретилась с главным Дедом Морозом в России
Дочь Укупника встретилась с главным Дедом Морозом в России

София, дочь Аркадия Укупника, провела целый день с главным Дедом Морозом в России. Сказочный персонаж прибыл в Москву из Великого Устюга, чтобы принять участие

Как Прохор Шаляпин стал Дедом Морозом, а Лариса Копенкина - Снегурочкой
Как Прохор Шаляпин стал Дедом Морозом, а Лариса Копенкина - Снегурочкой

Сенсационная новогодняя новость, Прохор Шаляпин стал Дедом Морозом, а Лариса Копенкина - Снегурочкой. Звездный пиар никогда не бывает лишним. И поэтому

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости