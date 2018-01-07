Жительница Ростова боится растратить подарок Деда Мороза

В городе Ростове жительница панически боится разменивать тысячную купюру рублей, подаренную ей Дедом Морозом.





Эту историю, которая произошла с ней, поведала нам, продавец супермаркета «Магнит» в городе Ростов. На рабочем месте к девушке продавцу подошел мужчина средних лет сомнительной внешности, который чрезмерно употребляет алкоголь, и в качестве поздравления на Новый год, подарил ей тысячу рублей. Девушка брать не хотела, но тот настоял. Представился Дедом Морозом. Так может быть, на самом деле чудеса существуют. Вот, и работница супермаркета задумалась об этом, вдруг эти деньги волшебные, и теперь боится их тратить.Итог напрашивается сам, не стоит людей судить только по их внешности, а стоит судить по чистоте души.