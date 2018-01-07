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| | Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствовал всех с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствовал всех с Рождеством

Сегодня, 11:53
С праздником Рождества Христова, поприветствовал всех граждан России, Московский Патриарх православной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствовал всех с Рождеством

 

7 января в Москве выступил с поздравлениями Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он пожелал всем жителям России огромного здоровья, счастья и успехов, а также любви к ближнему своему. Что бы, дома пополнялись радостью Рождества. Что бы все в этом году забыли страх, обиду и горечь. Прощали ближних своих и помогали бедствующим. Чтоб, очаги всех домов семейного благополучия никогда не угасали.

Напомним, что Рождество Христово – это один из самых главных праздников, который празднует церковь. В этот день отмечают рождение Иисуса Христа, который был рожден 2018 лет тому назад.
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