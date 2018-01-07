Чем Минобороны РФ кормит солдат ЦВО на Рождество?

Представители Минобороны РФ рассказали, чем кормят солдат ЦВО на Рождество. Как оказалось, военным на Урале в праздничное меню включили национальные и региональные блюда, например, пельмени, плов, чахохбили и борщ.

Игорь Махно

По словам сотрудников Минобороны, на линиях раздачи в Центральном военном округе специально к Рождеству появились фрукты - бананы, киви и цитрусовые. Кроме того, солдатам и офицерскому составу начали выдавать сладости и выпечку - пряники, печенье, плюшки, сдобные булочки, шоколад и конфеты. Обеды же дополнили витаминными салатами с добавлением свеклы, капусты, моркови, чеснока и лука.Командование сообщило, что стоимость продовольственного пайка для солдат Урала и всего ЦВО увеличилась на 20%. Такое меню будет действовать до 8 января включительно.