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| | Стеснительный ворон завоевал популярность в интернете

Стеснительный ворон завоевал популярность в интернете

Сегодня, 12:06
В Ростове ворон по кличке Григорий проявил свой характер, не захотел купаться, в то время, когда на него смотрят посторонние.

Стеснительный ворон завоевал популярность в интернете

 

Григорий очень умный ворон, любит общение с людьми, и всяческие игры. Порой ведет себя как человек, а не птица. Ворон сильно храбрый и с волевым характером. Еще любит принимать ванные процедуры. Хозяйка ворона Анна Борисовна выложила в интернет видео со своим питомцем. Он не захотел принимать ванну, из-за посторонних наблюдателей. Хотя, на самом деле, птица еще как любит плескаться в воде. Григорий оказался стеснительным.

Оказывается, воронов на самом деле, многие семьи держат в своих домах. Люди восхищаются их преданностью и умом. Многие считают, что эта птица самые лучшие питомцы.
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