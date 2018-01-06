Колдун из Воронежа ищет коллег

Маг из Воронежа ищет себе коллег в социальной сети "ВКонтакте” Местный житель поведал о своих способностях, которые стоят за гранью стереотипов.

Странное и необычное сообщение разместило в интернете одно из городских сообществ Воронежа. Неизвестный местный житель написал: "Всех с Рождеством! Интересный вопрос есть. Как вы относитесь к возможности обладания человеком сверхспособностей? Сам просто практикую и хотел бы узнать ваше мнение. Может есть те, кто тоже достиг результатов, стоящих за гранью стереотипов и постулатов ортодоксальной научной доктрины? Если есть достижения пишите не стесняйтесь, интересно”.Многие подписчики группы начали высмеивать пост и подшучивать над самим автором. Некоторые придумывали себе нелепые суперспособности, например, возможность прятать еду в желудке или заставлять всё вокруг исчезнуть, закрывая глаза. Другие же предполагали, что до размышлений о магии местного колдуна довели зимние праздники - Новый год и Рождество, а точнее, большое количество испитого алкоголя во время застолий.Однако среди подписчиков нашлись и настоящие экстрасенсы, у которых есть сверхъестественные способности. Ими оказались две девушки, одна из которых ограничилась весьма лаконичным комментарием: "Ну, это не особо обсуждается с незнакомым человеком, да еще и так прилюдно”. Вторая ведьма оказалась куда многословнее: "О таких вещах не говорят... Это как бы... Весьма личное. Видно, автор еще мало чего достиг, раз не понимает этого... Каждый человек находится на своём уровне развития и притягивает к себе соответствующие вибрации, информацию и людей. Если кто-то чего-то не притянул, значит ему ещё до этого расти”.