Ростовчане научились читать мысли нарушителей ПДД

Пользователи соцсети «ВКонтакте» обсуждают банальную историю о том, как у их земляка отобрали права за вождение авто в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на однозначность ситуации, мнения подписчиков группы «Подслушано Ростов-на-Дону» разделились. Пользователи высказывали противоположные точки зрения, и каждый из комментаторов говорил от имени нарушители, словно читая их мысли.

Дарья Светозарова

Предметом обсуждения стал случай, когда у водителя отняли права на вождение авто на год. После того, как срок принудительного лишения истечет, ему придется платно сдавать теорию в МРЭО. Автора поста возмутило то, что водитель начал выказывать недовольство изъятием прав и наложением штрафа в 30 тысяч рублей. Шофер не скрывал, что пил за рулем, но оправдался, что выпил всего две банки пива. Однако критиковать стали автора заметки за «обсуждение друга у него за спиной». Некоторых возмутили штрафные санкции – они ратуют за иные меры наказания. Еще один юзер заявил, что водителю срочно нужно было на работу, а автобус ходит плохо, и был так уверен, будто научился читать мысли нарушителей, о чем ему сразу сказали оппоненты.Нашлись и сознательные граждане, осудившие водителя. Они посетовали на мягкость наказания и предложили пьяных автомобилистов лишать прав пожизненно.