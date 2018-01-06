Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова
| | Ростовчане научились читать мысли нарушителей ПДД

Ростовчане научились читать мысли нарушителей ПДД

Вчера, 20:56
Пользователи соцсети «ВКонтакте» обсуждают банальную историю о том, как у их земляка отобрали права за вождение авто в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на однозначность ситуации, мнения подписчиков группы «Подслушано Ростов-на-Дону» разделились. Пользователи высказывали противоположные точки зрения, и каждый из комментаторов говорил от имени нарушители, словно читая их мысли.

Ростовчане научились читать мысли нарушителей ПДД

 

Предметом обсуждения стал случай, когда у водителя отняли права на вождение авто на год. После того, как срок принудительного лишения истечет, ему придется платно сдавать теорию в МРЭО. Автора поста возмутило то, что водитель начал выказывать недовольство изъятием прав и наложением штрафа в 30 тысяч рублей. Шофер не скрывал, что пил за рулем, но оправдался, что выпил всего две банки пива. Однако критиковать стали автора заметки за «обсуждение друга у него за спиной». Некоторых возмутили штрафные санкции – они ратуют за иные меры наказания. Еще один юзер заявил, что водителю срочно нужно было на работу, а автобус ходит плохо, и был так уверен, будто научился читать мысли нарушителей, о чем ему сразу сказали оппоненты.

Нашлись и сознательные граждане, осудившие водителя. Они посетовали на мягкость наказания и предложили пьяных автомобилистов лишать прав пожизненно.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В России вводят штраф за вождение авто без техосмотра
В России вводят штраф за вождение авто без техосмотра

Российские водители будут платить штраф за вождение транспортного средства, не прошедшего техосмотр. Также поводом для штрафа может стать несоответствие авто

У сына Елени Кориковой отобрали права за вождение в нетрезвом виде
У сына Елени Кориковой отобрали права за вождение в нетрезвом виде

У сына актрисы Елены Кориковой отобрали права за вождение в нетрезвом виде. В тот вечер он праздновал день рождения своего приятеля.

Злостный нарушитель ПДД врезался в забор
Злостный нарушитель ПДД врезался в забор

Очередное ДТП с участием злостного нарушителя Правил дорожного движения произошло накануне в Свердловской области. Свердловская область.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости