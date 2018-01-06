Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

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Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

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| | Ясновидящая Галина Янко поделилась своими секретами

Ясновидящая Галина Янко поделилась своими секретами

Вчера, 18:42
В ночь с 6 на 7 января спокон веков все, кто хотел узнать своё будущее, гадали.

 


С давних времен, считалось, что в рождественскую ночь к нам приходят чудеса. Небеса открываются и наш мир посещают призраки, нечистая сила, ангелы и многие другие явления, которые могут вступить с людьми в контакт. Ясновидящая рассказала несколько способов гадания. Например: гадание на свечах с зеркалом. Девушка должна находиться в пустой комнате одна, перед зеркалом зажечь свечи и, проговорив нужные слова, ждать силуэт в зеркале. Однако после, нужно обязательно накрыть зеркало полотенцем. С помощи этого гадания можно предвидеть будущего своего мужа. Также есть гадание по полотенцу, по соломе, все для одной и той же цели.

Хотим предостеречь юных дев, что неправильное гадание может привлечь расстройство психики. Так, что лучше не пытайтесь узнать свое будущее, пускай все идет своим чередом, и будет для вас сюрпризом.
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