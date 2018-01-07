Влюбленные с Волгограда разыскивают парочку для разврата

В одном из публичных сообществ Волгограда в социальной сети появилось сообщение, адресованное паре, или девушке с открытыми сексуальными взглядами для общего времяпрепровождения с уклоном на интим.

Александр Вест

В тексте сообщения влюбленная пара, которая хочет разнообразить свою сексуальную жизнь, указала, что новых партнёров ищут 27-летний парень и 23-летняя девушка. Влюбленные заметили, что разыскивают весьма адекватную и нормальную пару для проведения совместных встреч. Также парочку устроит и девушка с нетрадиционной сексуальной ориентацией, или бисексуалка. В сообщении было указано, что пара располагает квартирой, расположенной в Красноармейском районе города, где и можно устраивать интимные встречи.В сообщении наотрез отказали парням, желающим влиться в сексуальную жизнь пары. Узнав данное ограничение пользователи тут же смекнули, кто в паре является инициатором подобных экспериментов. Свою реальность всем желающим пара предложила доказать посредством личного сообщения в соцсетях, или звонка.