Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова
| | Влюбленные с Волгограда разыскивают парочку для разврата

Влюбленные с Волгограда разыскивают парочку для разврата

Сегодня, 00:30
В одном из публичных сообществ Волгограда в социальной сети появилось сообщение, адресованное паре, или девушке с открытыми сексуальными взглядами для общего времяпрепровождения с уклоном на интим.

Влюбленные с Волгограда разыскивают парочку для разврата

 

В тексте сообщения влюбленная пара, которая хочет разнообразить свою сексуальную жизнь, указала, что новых партнёров ищут 27-летний парень и 23-летняя девушка. Влюбленные заметили, что разыскивают весьма адекватную и нормальную пару для проведения совместных встреч. Также парочку устроит и девушка с нетрадиционной сексуальной ориентацией, или бисексуалка. В сообщении было указано, что пара располагает квартирой, расположенной в Красноармейском районе города, где и можно устраивать интимные встречи.

В сообщении наотрез отказали парням, желающим влиться в сексуальную жизнь пары. Узнав данное ограничение пользователи тут же смекнули, кто в паре является инициатором подобных экспериментов. Свою реальность всем желающим пара предложила доказать посредством личного сообщения в соцсетях, или звонка.
Александр Вест
Новости по теме
15-летний житель Волгограда ищет красавицу для оральных утех за деньги
15-летний житель Волгограда ищет красавицу для оральных утех за деньги

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из сообществ города Волгоград появилось объявление, размещённое 15-летним парнем, который предлагает финансовые средства

Влюбленные на скутере устроили аварию в Москве
Влюбленные на скутере устроили аварию в Москве

В Москве пара подростков попала в ДТП. Парень решил научить ездить на скутере свою девушку, но она врезалась в иномарку.

В Кировской области влюбленная пара подростков попала под статью
В Кировской области влюбленная пара подростков попала под статью "228"

В Кировской области задержали молодую парочку – подростки «погорели» на участии в незаконном наркообороте. 16-летний парень и его 17-летняя

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости