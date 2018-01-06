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| | Воронежцев научили, как не отравиться майонезом и салатами с ним

Воронежцев научили, как не отравиться майонезом и салатами с ним

Вчера, 16:45
По установленной традиции, воронежцы обычно готовят такое количество салатов, приправленных майонезом, которое вряд ли съедается в новогоднюю ночь. Эксперты рассказали жителям Воронежа, как не пострадать, доедая оставшиеся салаты.

Воронежцев научили, как не отравиться майонезом и салатами с ним

 

Представители регионального отделения Роспотребнадзора заметили, что при комнатной температуре салат с майонезом сохраняет свою свежесть лишь в течение двух часов. В холодильнике же салаты могут продержаться лишь сутки, после чего начинают портиться. Медицинские специалисты заверили воронежцев, что при выборе майонеза стоит обратить внимание на жирность продукта, ведь более натуральным можно считать лишь соус с жирностью 55% и выше. Также эксперты заметили, что самый качественный майонез содержится в стеклянной таре.

Специалисты обратили внимание жителей Воронежа и на тот факт, что наиболее качественный майонез всегда однороден и не содержит никаких комочков в своей консистенции. Отметим, что весьма очевидным, однако, не менее полезным советом является покупка майонеза в проверенных точках сбыта.
Александр Вест
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