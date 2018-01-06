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| | Снегурочки покажут жителям Волгограда лесбийские фантазии в джакузи в новогодние праздники

Снегурочки покажут жителям Волгограда лесбийские фантазии в джакузи в новогодние праздники

Вчера, 15:46
Жители Волгограда получат возможность посетить шоу, которое называется «Фантазии Снегурочек». Программа имеет возрастные ограничения – посетить мероприятие могут только совершеннолетние гости.

Снегурочки покажут жителям Волгограда лесбийские фантазии в джакузи в новогодние праздники

 

Снегурочки, которые сами выступают в роли организаторов шоу, подчеркивают, что не являются барышнями легкого поведения. Тем не менее, они готовы создать для гостей мужского пола праздник – погрузить их в пенную джакузи и помыть своими телами. И это самая невинная инсинуация, которую смогут лицезреть мужчины. Также «Фантазии Снегурочек» предполагают лесбийские танцы и даже имитацию половых актов между танцовщицами. Вдохновляться девушки собираются сексуальными позами из Камасутры. Всего программа будет идти в два часа.

Девушки заявили, что визитерам не стоит рассчитывать на интим. Шоу является эротическим, но без элементов порнографии.
Дарья Светозарова
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