Снегурочки покажут жителям Волгограда лесбийские фантазии в джакузи в новогодние праздники

Жители Волгограда получат возможность посетить шоу, которое называется «Фантазии Снегурочек». Программа имеет возрастные ограничения – посетить мероприятие могут только совершеннолетние гости.

Дарья Светозарова

Снегурочки, которые сами выступают в роли организаторов шоу, подчеркивают, что не являются барышнями легкого поведения. Тем не менее, они готовы создать для гостей мужского пола праздник – погрузить их в пенную джакузи и помыть своими телами. И это самая невинная инсинуация, которую смогут лицезреть мужчины. Также «Фантазии Снегурочек» предполагают лесбийские танцы и даже имитацию половых актов между танцовщицами. Вдохновляться девушки собираются сексуальными позами из Камасутры. Всего программа будет идти в два часа.Девушки заявили, что визитерам не стоит рассчитывать на интим. Шоу является эротическим, но без элементов порнографии.