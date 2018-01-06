В Брянском лесу среди зимы выросли грибы-лисички

В январе в Брянском лесу из-под земли пробились грибы-лисички. Отмечается, что грибной сезон начался раньше срока из слишком теплой погоды, которая, по словам синоптиков, соответствует погоде апреля.

Дарья Светозарова

Грибы в зимнем лесу заметили местные жители и запечатлели это удивительное явление на фото и выложили в соцсеть. Пользователи не смогли пройти мимо интригующего поста с названием «Это фиаско, январь!». Комментаторы активно включились в обсуждение. Тут всплыли воспоминания кинофильма «Двенадцать месяцев». Подписчикам показалось, что волшебный посох, минуя январь, перешел к братцу апрелю, а там и до клубники недалеко.Аномально теплая погода в Брянске привела к тому, что на деревьях набухли почки, а насекомые стали выходить из спячки. У некоторых пользователей возник вопрос, что же авторы снимка делали в зимнем лесу, да еще и с фотокамерой. Оказалось, что фотографы шли в лес именно за грибами, понадеявшись на теплую погоду. Январь их ожидания не обманул . Как результат, половина пользователей решила отправиться за грибами в ближайшие дни.