Умерла телеведущая и врач-кардиолог Ирина Чукаева

В ряде российских средств массовой информации были обнародованы данные относительно кончины известного врача-кардиолога и популярной телеведущей Ирины Чукаевой.

Медицинские специалисты, находившиеся в непосредственной близости с ириной Чукаевой в её последние часы жизни заявили, что причиной её кончины стали значительные осложнения, выявленные после пневмонии.

Александр Вест

Ирина Чукаева скончалась на 68 году жизни, пребывая на госпитализации в Городской клинической больнице №13. Чукаева запомнилась зрителям телевизионного канала «Россия 1», на котором выходила программа под названием «Студия «Здоровье»». Напомним, что Ирина являлась доктором медицинских наук, а также шесть лет назад её наградили званием заслуженного врача Российской Федерации.