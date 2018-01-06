Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова
| | Умерла телеведущая и врач-кардиолог Ирина Чукаева

Умерла телеведущая и врач-кардиолог Ирина Чукаева

Вчера, 14:34
В ряде российских средств массовой информации были обнародованы данные относительно кончины известного врача-кардиолога и популярной телеведущей Ирины Чукаевой.

Умерла телеведущая и врач-кардиолог Ирина Чукаева

 

Ирина Чукаева скончалась на 68 году жизни, пребывая на госпитализации в Городской клинической больнице №13. Чукаева запомнилась зрителям телевизионного канала «Россия 1», на котором выходила программа под названием «Студия «Здоровье»». Напомним, что Ирина являлась доктором медицинских наук, а также шесть лет назад её наградили званием заслуженного врача Российской Федерации.

 
Медицинские специалисты, находившиеся в непосредственной близости с ириной Чукаевой в её последние часы жизни заявили, что причиной её кончины стали значительные осложнения, выявленные после пневмонии.

Александр Вест
Новости по теме
Скончалась депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Скончалась депутат Госдумы Ирина Евтушенко

Депутат Государственной думы РФ, а также главкафедры гинекологии и акушерства при Сибирском государственном медуниверситете Ирина Евтушенко скончалась на

Человек будет жить до 20 лет из-за дефицита антибиотиков
Человек будет жить до 20 лет из-за дефицита антибиотиков

Человечество постепенно возвращается к историческому периоду, когда антибиотики не были изобретены — так называемой доантибиотической эре. Об этом сообщают

Кардиолога из Санкт-Петербурга приговорили к лишению свободы на 18 лет
Кардиолога из Санкт-Петербурга приговорили к лишению свободы на 18 лет

Согласно официально полученной информации доктора-кардиолога из Санкт-Петербурга суд приговорил к лишению свободы на срок в 18 лет. Обвинение успешно доказало

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости