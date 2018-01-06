Умерла телеведущая и врач-кардиолог Ирина Чукаева

Ирина Чукаева скончалась на 68 году жизни, пребывая на госпитализации в Городской клинической больнице №13. Чукаева запомнилась зрителям телевизионного канала «Россия 1», на котором выходила программа под названием «Студия «Здоровье»». Напомним, что Ирина являлась доктором медицинских наук, а также шесть лет назад её наградили званием заслуженного врача Российской Федерации.
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