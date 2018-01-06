На улицах Москвы продемонстрируют рождественские видеопоздравления

Трансляцию организуют на фасадах зданий, расположенных на улице Новый Арбат. Согласно данным, предоставленным агентству «Москва» сотрудниками пресс-службы комплекса городского хозяйства, данное мероприятие должно длиться на протяжении двух дней 6 и 7 января.

Пойда Анна

Показ видеоролика, посвященного Рождеству, начнется в 16:16 и завершится в полночь, при этом изображения планируют разместить зданиях № 11 и 19, при этом в качестве дополнения к поздравлению запустят работу 540 особых прожекторов и 60 тысяч светодиодов. Последние призваны создавать праздничную атмосферу для москвичей, которые смогут насладиться шоу во время вечерних прогулок или по пути домой с работы.Во время трансляции видеоролика должны показать привычную рождественскую символику в виде падающих снежинок, подарков, сверкающих елочек и надписи «С Рождеством Христовым!».