Патриарх Кирилл призвал добрыми деяниями почтить чудо Рождества Христова

В честь скорого пришествия Рождества Христова патриарх Кирилл призвал всех верующих граждан почтить добрыми деяниями чудо рождения сына божьего Иисуса Христа.

Александр Вест

В рамках своей проповеди, которая состоялась в храме Христа Спасителя, патриарх Кирилл призвал всех к совершению добрых поступков, которые послужат чествованию рождения сына божьего. Патриарх заметил, что люди должны понимать, что принесло им рождение Иисуса, а также почитать данное чудо добрыми деяниями и поддержанием веры в сердце. Торжественное богослужение в честь наступления Рождества патриарх Кирилл начнёт сегодня в 23:00.Стоит напомнить, сегодня, 6 января, россияне, исповедующие православие, начинают подготовку к встрече Рождества, а также заканчивают поститься. Отметим, пост, оканчивающийся сегодня, длился целых 40 дней.