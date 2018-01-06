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| | Патриарх Кирилл призвал добрыми деяниями почтить чудо Рождества Христова

Патриарх Кирилл призвал добрыми деяниями почтить чудо Рождества Христова

Сегодня, 13:27
В честь скорого пришествия Рождества Христова патриарх Кирилл призвал всех верующих граждан почтить добрыми деяниями чудо рождения сына божьего Иисуса Христа.

Патриарх Кирилл призвал добрыми деяниями почтить чудо Рождества Христова

 

В рамках своей проповеди, которая состоялась в храме Христа Спасителя, патриарх Кирилл призвал всех к совершению добрых поступков, которые послужат чествованию рождения сына божьего. Патриарх заметил, что люди должны понимать, что принесло им рождение Иисуса, а также почитать данное чудо добрыми деяниями и поддержанием веры в сердце. Торжественное богослужение в честь наступления Рождества патриарх Кирилл начнёт сегодня в 23:00.

Стоит напомнить, сегодня, 6 января, россияне, исповедующие православие, начинают подготовку к встрече Рождества, а также заканчивают поститься. Отметим, пост, оканчивающийся сегодня, длился целых 40 дней.
Александр Вест
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