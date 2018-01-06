"Послевоенный Ростов": Как в городе встретят гостей ЧМ-2018

В Ростове готовятся к ЧМ-2018 году, а его жители с сарказмом сообщают, что встретят иностранных гостей местными развалинами. Об этом передают местные СМИ.

Никита Готский

Население донской столицы уже не надеется на приведение улицы Станиславского в полный порядок к лету нынешнего года, когда в Ростове состоятся поединки чемпионата мира по футболу. Напомним, Россия впервые в своей истории принимать футбольный турнир такого ранга, а Ростов является одним из городов, на стадионе которого состоятся встречи спортивного праздника.Люди жалуются как на отсутоствие асфальта на проезжих частях, непролазную грязь и длительные работы по изменению улицы, так и заброшенные помещения, в которых давно никто не обитает. В центре города, на улице Станиславского находится заброшенный дом, смотря на который возникает чувство, что в населенном пункте прошла война. Люди недовольны таким положением дел, ведь спустя несколько месяцев по данному проспекту станут прогуливаться зарубежные болельщики, которые посетят Ростов ради футбольного мундиаля, они станут фотографировать все вокруг и "получать позитив", как считают ростоовчане.