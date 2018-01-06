Приморцы жалуются на ужасные условия в больнице

Население Приморья шокировано условиями одной из больниц региона. Люди жалуются на равнодушие рабочего персонала учреждения.

Пользователи Интернета возмущаются положением инфекционного отделения клиники в большом Камне. Изображения одной из палат появились в соцсетях. Очевидец сообщает, что в больницу пришлось положить маленького ребенка, но условия там невыносимые. Постельное белье на кроватях грязное, на полу валяется мусор, до которого никому нет никакого дела. Пациент возмущен, как в таком месте можно проходить курс лечения.Другие свидетелии также поддержали автора поста. По их словам, остальные поликлиники в налогичном состоянии. Припомнили недовольные люди и, ставшее крылатым, выражение главы российского правительства Дмитрия Медведева по поводу того, что нужно делать населению, когда в бюджете нет денежных средств. "Вы инфекционное отделение во Владивостоке не видели", добавляют граждане, ознакомленные с медицинской инфраструктурой Дальнего Востока России.