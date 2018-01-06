В Ростове торговые сети не принимают оплату новыми банкнотами

В Ростове-на-Дону множество жителей были обескуражены, попытавшись расплатиться за покупки в ряде торговых сетей с помощью новых банкнот номиналом в 2 тысячи и 200 рублей, которые попросту отказались принимать в качестве оплаты.

Александр Вест

В Сети стали появляться жалобы ростовчан, которые не могут использовать новые купюры, совсем недавно введённые в оборот. По словам очевидцев, которые столкнулись с данной проблемой, сотрудники некоторых торговых сетей аргументируют свой отказ тем, что новые купюры могут оказаться поддельными, так как в них присутствуют новая система защиты, а также новые банкноты весьма различаются со старыми образцами по размеру.Знающие люди посоветовали обиженным ростовчанам сразу же требовать присутствия руководства, так как новые купюры были выпущены по всем стандартам российского законодательства, а непринятие их в качестве оплаты уже является правонарушением административного типа. Отметим, что за такой тип нарушения установлен штраф от 1 до 30 тысяч рублей.