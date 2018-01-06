Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году
| | В Ростове торговые сети не принимают оплату новыми банкнотами

В Ростове торговые сети не принимают оплату новыми банкнотами

Сегодня, 11:31
В Ростове-на-Дону множество жителей были обескуражены, попытавшись расплатиться за покупки в ряде торговых сетей с помощью новых банкнот номиналом в 2 тысячи и 200 рублей, которые попросту отказались принимать в качестве оплаты.

В Ростове торговые сети не принимают оплату новыми банкнотами

 

В Сети стали появляться жалобы ростовчан, которые не могут использовать новые купюры, совсем недавно введённые в оборот. По словам очевидцев, которые столкнулись с данной проблемой, сотрудники некоторых торговых сетей аргументируют свой отказ тем, что новые купюры могут оказаться поддельными, так как в них присутствуют новая система защиты, а также новые банкноты весьма различаются со старыми образцами по размеру.

Знающие люди посоветовали обиженным ростовчанам сразу же требовать присутствия руководства, так как новые купюры были выпущены по всем стандартам российского законодательства, а непринятие их в качестве оплаты уже является правонарушением административного типа. Отметим, что за такой тип нарушения установлен штраф от 1 до 30 тысяч рублей.
Александр Вест
Новости по теме
В Казани новые купюры номиналом в 200 рублей продают за 300 рублей
В Казани новые купюры номиналом в 200 рублей продают за 300 рублей

В одном из магазинов в Казани, занимающемся продажей редких и ценных монет и купюр, выставлены на продажу банкноты по 200 рублей, которые недавно ввелись в

В Казани появились новые купюры номиналом в 200 рублей
В Казани появились новые купюры номиналом в 200 рублей

Купюры номиналом в 200 рублей появились в обороте в Казани. Банкнотами можно оплатить вход в музеи Казанского Кремля.

Трачук: Купюры в 200 и 2000 рублей обновят российские банкноты
Трачук: Купюры в 200 и 2000 рублей обновят российские банкноты

Глава Госзнака Аркадий Трачук сегодня заявил, что новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей обновят российские банкноты. Выход купюр намечается на конец 2017

Комментарии (1):

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
прапагандонским фантикам наше рабочее нет!
Сегодня, 12:04
написал: рос
группа: Гости
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости