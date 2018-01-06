В Ростове торговые сети не принимают оплату новыми банкнотами

В Сети стали появляться жалобы ростовчан, которые не могут использовать новые купюры, совсем недавно введённые в оборот. По словам очевидцев, которые столкнулись с данной проблемой, сотрудники некоторых торговых сетей аргументируют свой отказ тем, что новые купюры могут оказаться поддельными, так как в них присутствуют новая система защиты, а также новые банкноты весьма различаются со старыми образцами по размеру.
Знающие люди посоветовали обиженным ростовчанам сразу же требовать присутствия руководства, так как новые купюры были выпущены по всем стандартам российского законодательства, а непринятие их в качестве оплаты уже является правонарушением административного типа. Отметим, что за такой тип нарушения установлен штраф от 1 до 30 тысяч рублей.
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