Жители Ростова жалуются на ведьм и колдунов

В одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону в социальной сети «ВКонтакте» житель Ростова-на-Дону рассказал о том, что его семью по неведомым причинам атаковали неизвестные колдуны, или же ведьмы. Вследствие сглаза члены его семьи серьёзно пострадали.

Александр Вест

Ростовчанин поделился в Сети своими проблемами, которые могут быть вызваны колдовским сглазом. По его словам, несколько недель назад под ковриком он обнаружил несколько иголок и обожжённые монеты. Позже об этих странных предметах он вспомнил лишь тогда, когда в течение нескольких недель с членами его семьи стали происходить необъяснимые несчастья. В начале у его матери вырезали аппендицит, что является весьма естественным процессом. Однако, после этого его отец потерял работу, на которой работал в течение двух лет.На этом череда неудач не закончилась, ведь вскоре в машину его отца врезался мотоцикл. Мужчина заметил, что никто не серьёзно не пострадал, однако, всё это очень похоже на череду неудач, вызванных сглазом. Пользователи неоднозначно отреагировали на подобную историю, разделившись в сторонников паранормального и обычных скептиков.