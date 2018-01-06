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| | Воронежцев поразила растяжка блондинки в белых трусиках

Воронежцев поразила растяжка блондинки в белых трусиках

Сегодня, 10:52
Жители Воронежа были поражены, увидев блестящую растяжку молодой блондинки, которая запечатлела свои занятия на фото. Фото девушки в белых трусиках тут же обрело высокую популярность в соцсетях.

 

Воронежцев поразила растяжка блондинки в белых трусиках

 

Молодая жительница Воронежа, зарегистрированная в социальной сети под именем Снежаны Береговой, приятно удивила воронежцев своей фотографией. Пристальное внимание к девушке вызвал тот факт, что Снежана не постеснялась и сняла процесс своей тренировки на фотокамеру. Отметим, что в качестве спортивной экипировки на девушке были лишь белые кружевные трусики и белоснежная небольшая майка, которая едва прикрывала загорелое тело гимнастки.

 

Воронежцев поразила растяжка блондинки в белых трусиках

 

Многие пользователи оценили фотографию по достоинству, отметив, что если была бы такая возможность, они отдали бы свой голос за внедрение такой спортивной формы для всех спортсменок. Также пользователи поинтересовались, занимается ли девушка каким-либо спортом, или танцами профессионально, ведь она имеет действительно блестящую растяжку.
Александр Вест
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