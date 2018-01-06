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| | Жители Ростова соорудили собачью будку из общественного туалета

Жители Ростова соорудили собачью будку из общественного туалета

Сегодня, 09:27
В Сети активно обсуждают инициативу жителей Ростова-на-Дону, которые в жалостливых порывах переделали помещение общественного туалета в собачью будку для того, чтобы бездомные собаки смогли пережить зиму.

Жители Ростова соорудили собачью будку из общественного туалета

 

В ряде публичных сообществ Ростова-на-Дону в социальных сетях появились записи с призывом помочь бездомным животным. В сообщении, публикуемом в соцсетях, ростовчанка призывает небезразличных граждан приносить хоть какое-то пропитание маленьким щенкам, которые в данный момент находятся в районе Портовой. Женщина указала на то, что щенки живут в помещении общественного туалета, где для них из подручных материалов собрали утеплённую будку потому, что в местном приюте наотрез отказались помогать животным.

 

Мнение пользователей Сети разделилось: одни считают, что помощь животным – это весьма благородное занятие и одобряют затею ростовчанки, а другие настаивают на том, что помещение общественного туалета должно использоваться по назначению, без какой-любо самодеятельности.
Александр Вест
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